Kawowe specjały dla każdego

Kawa to dla wielu nieodzowny element poranka. Przy kawie wykonujemy codzienne czynności kazdego ranka. Przygotowujemy śniadanie dla dzieci, przeglądamy poranne wiadomości, sprawdzamy pocztę i wiel innych. Nie jest tajemnicą jednak, że każdy z nas różni się co do kawowych gustów. Jednych stawia na nogi mocne espresso, drudzy wolą finezyjną piankę cappucino za to w porach lunchu czy deseru stawiają na latte. Ekspres Jura S8 Moonlight Silver to sprzęt, który o każdej porze dnia i nocy przygotuje dla nas każdy z tych specjałów.

Ekspres Jura S8 Moonlight Silver - kompaktowy sprzęt

Sprzęty Jura to urządzenia, które łączą w sobie cechy kompaktowych ekspresów z tymi giga z elementami z segmentu premium. Ekspres Jura S8 Moonlight Silver to urządznie z linii S, które dzięki wbudowanym funkcjom za delikatnym dotknięciem kolorowego panelu sterowania przygotuje dla nas, aż 15 różnych kawowych przysmaków zarówno aromatyczne espresso jak i delikatne latte macchiato. Dodatkowym plusem ekspresu jest możliwość sterowania poprzez bezpłatną aplikację JURA Coffee na smartphona czy inne urządzenie.