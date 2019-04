Szwajcarska marka Jura

Szwajcarzy to naród, który słynie z niesamowitej punktualności oraz precyzji. Nie bez powodu mówi się działa jak szwajcarski zegarek! Firma Jura to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy ekspresów do kawy. W ofercie firmy znajdziesz ekspresy atomatyczne, który perfekcja wykonania łączy się z nowoczesnym designem, flagowym produktym marki Jura może być między innymi wspomniany powyżej model Jura Z6 Aluminium Black.

Jura Z6 Aluminium Black - idealne do Twojej kuchni

Szukając odpowiedniego ekspresu warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Z racji tego, że kawa jest w naszym życiu obecna codzienne a bez niej nie sposób wyobrazić sobie początku dnia warto pamiętać o tym, by nasz ekspres był sprawdzonej marki a jego wykonanie dawało gwarancje na długie lata. Jura Z6 Aluminium Black to sprzęt nie tylko doskonale wykonany, to ekspret, który wykorzystuje najnowsze technologie takie jak Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej P.E.P. czy też technologia RFID, dzięki której kłady filtra i automatyczny ekspres są ze sobą połączone radiowo. Szukasz idealnego ekspresu do domu czy biura? Sprawdź ofertę marki Jura!