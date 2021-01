Kawiarka bialetti moka express 6 filiżanek - alternatywa dla ekspresu do kawy

Istnieje wiele powodów, przez które nie chcemy kupować ekspresu do kawy, dlatego też na rynku dostępne są inne sposoby na parzenie aromatycznego espresso. Jednym z nich jest użycie kawiarki bialetti moka express 6 filiżanek.



Jakie są zalety kawiarki?

Kawiarka bialetti moka express 6 filiżanek to dobra alternatywa dla tych, którzy nie chcą czy też nie mogą wydawać większych sum na ekspres do kawy czy to kapsułkowy czy też przelewowy lub ciśnieniowy. Dodatkowo kawiarka zajmie w naszej kuchni znacznie mniej miejsca w porównaniu do ekspresowej konstrukcji. Jeśli w naszej kuchni mamy mało miejsca na blacie roboczym, zdecydowanie kawiarka będzie lepszym rozwiązaniem.

Kawiarka bialetti moka express 6 filiżanek z oferty Sabro

Lubicie przyjmować gości? Macie dużą rodzinę? Zatem kawiarka bialetti moka express 6 filiżanek to opcja dla Was, gdyż jej pojemność jest na tyle duża by jednorazowo przygotować kawę dla, aż 6 osób. To także znacznie skraca czas przygotowywania napojów, w ekspresie bowiem wykonamy maksymalnie dwie kawy w tym samym czasie!