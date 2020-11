Kawiarka elektryczna bialetti - i pyszna kawa gotowa!

Jesteś ogromnym entuzjastą kawy? A może po prostu pijesz ją codziennie rano, by pobudzić się do życia? Kawiarka elektryczna bialetti sprawi, że Twoja codzienna porcja kofeiny, będzie jeszcze lepsza. Dlaczego?



Dlaczego warto zastanowić się nad zakupem kawiarki?

Kawa rozpuszczalna to jedynie kawowy napój, który nie tylko zawiera niewielkie ilości kofeiny, nie posiada także chrakterystycznego aromatu kawy parzonej. Jeśli lubisz kawę lepszej jakości warto zaopatrzyć się czy to w ekspres, czy w tańszą jego wersję - kawiarę elektryczną bialetti.

Kawiarka elektryczna bialetti z oferty Sabro

W sklepie internetowym Sabro znajdziemy zarówno szeroki wybór ekspresów jak i kawiarki do kawy. Wspomniana kawiarka elektryczna bialetti to produkt dedykowany dla osób, które nie mają dostępu do kuchenki gazowej. Jej pojemność całkowita to 100 mililitórw. Urządzenie służy do jednoczesnego zaparzenia 2 filiżanek espresso, do których swobodnie możesz dodać spienione mleko, cukier, słodzik czy miód. W zależności od Twoich upodobań. Jedno jest pewne - zdecydowany zapach i smak kawy gwarantowany! Postaw zatem na jakość i zaopatrz się w dobra kawiarkę już teraz!