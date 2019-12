Wymienne części do ekspresu

Ekspresy są powszechnie wykorzystywane zarówno w domowym zaciszu naszych domów i mieszkań czy biur jak i w lokalach gastronomicznych, do których często udajemy się specjalnie po naszą ulubioną kawę. Nie tylko o poranku ale także w przerwie na lunch czy po zajęciach na studiach, kiedy czujemy spadającą energię. Nie mniej jednak każdy z nas powinien pamiętać, że niektóre elementy ekspresów powinny być wymieniane, ze względu na utrzymanie odpowiedniej higieny. A jednym z takich elementów są wężyki. W sklepie internetowym Sabro dostępny jest szeroki wybór akcesoriów do ekspresów, renomowanych marek. Jednym z nich jest wężyk ciśnieniowy do ekspresu JURA.

Wężyk ciśnieniowy do ekspresu JURA

Wężyki ciśnieniowe są elementem spieniacza mleka, dzięki któremu możemy stworzyć takie napoje kawowe jak cappuccino czy ulubione latte. Niemniej jednak by zachować odpowiedni smak kawy, który jest szczególnie ważne w przypadku cappuccino, ponieważ odpowiednio spienione mleko nadaje tej kawie odpowiednio słodki smak, dzięki czemu nie musimy jej słodzić, niezbędne jest wymienianie owego wężyka. Wężyk ciśnieniowy do ekspresu JURA a także wężyki innych marek, powinniśmy wymieniać również ze względu na zachowanie higieny oraz przedłużenie żywotności ekspresu i jego części.