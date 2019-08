Chłodziarka do mleka i inne dodatki do ekpresu

Na to jakiej jakości będzie kawa, którą przygotujemy w domowym zaciszu ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich oczywiście jest jakość ziaren kawowych, które zakupimy. Inną sprawą będzie ekspres oraz jego dodatki. Jeżeli jesteście fanami kawy z mlekiem szczególną uwagę powinniście zwrócić na to by mleko użyte do przygotowywania kawy było o dużej zawartości tłuszczu. Właśnie taki typy mleka jest potrzebny do jego spienienia a następnie dodania do cappuccino, macchiato czy latte lub frappe, w zależności od tego który z tych napojów jest naszym ulubionym. Ważna jest także temperatura mleka, które będziemy spieniać. Jura chłodziarka do mleka Cool Control jest odpowiedzialna właśnie za ten ostatni czynnik.

Jura chłodziarka do mleka Cool Control

Jeżeli jesteście posiadaczami ekspresów Jura, ważną informacją dla was będzie to, iż Jura chłodziarka do mleka Cool Control jest to dodatek kompatybilny z wszystkimi, automatycznymi ekspresami wyprodukowanymi przez firmę Jura. Dzięki chłodziarce nasze mleko będzie utrzymane w temperaturze 4 stopni Celsjusza co w połączeniu z odpowiednimi warunkami higienicznymi sprawi, że jesteśmy w stanie stworzyć różnorakie receptury napojów kawowych w naszej kuchni. Chłodziarka wykonana jest ze szlachetnych materiałów i posiada szczeliny wentylacyjne. Dzięki niej zapomnisz o nieprzyjemnych rozprysk ach mleka oraz ciągłym dolewaniu konsystencji do pojemników.