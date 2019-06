Ekspres do domowego użytku

Praktycznie każdy z nas jest wielkim fanem kawy. Różnimy się oczywiście co do gustów i smaków, niemniej jednak znaczna część z nas, codziennie rano stawia na kawowy przysmak, który ułatwia nam poranne pobudki. Coraz częściej można spotkać się w domowych przestrzeniach z ekspresem do kawy. To urządzenie nie tylko w szybki sposób zaserwuje nam ulubioną kawę, będzie to także napój wysokiej jakości ze świeżo zmielonych, kawowych ziaren. Ekspres Melitta Caffeo Barista T to właśnie jedno z takich urządzeń. Jakie są jego plusy?

Ekspres Melitta Caffeo Barista T i aplikacja Melitta



Ekspres Melitta Caffeo Barista T to urządzenie, z funkcją mielenia kawy oraz spieniaczem mleka. Warto przy okazji mielenia kawy wspomnień o niesamowicie cichym młynku do kawy. Melitta Barista T Smart ® nawet w trybie turbo, nie słychać mielonych ziaren. Koniec z głośną funkcją, któa ogranicza robienie kawy do przyzwoitych godzin, by nie budzić innych domowników czy też sąsiadów. Dodatkoto Ekspres posiada także aplikację Melitta® to dzięki niej możliwe jest przygotowanie jednego z 18 specjałów kawowych bez wstawania z kanapy czy łóżka! Możesz kierować takimi funkcjami jak ilość wody, kawy mleka, temperatura kawy a nawet jej smak i aromat, możliwy do kierowania z funkcją IntenseAroma.